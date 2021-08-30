台灣高鐵公司成功發行可持續發展債券，發行金額新臺幣10億元，期限為3年期、採固定年利率0.3％，為台灣高鐵首次發行可持續發展債券，亦是國內交通運輸業第一次發行。

台灣高鐵所募集資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，展現台灣高鐵公司持續推動ESG（環境、社會、公司治理）的決心，與落實企業策略主軸、追求永續發展的承諾。

台灣高鐵本次發行的可持續發展債券係110年第2期無擔保普通公司債，募集資金將用於支應「建置燕巢總機廠自動化設備」及「車站旅客資訊系統更新」兩案工程款項。

其中，「建置燕巢總機廠自動化設備」係屬綠色投資計畫（污染防治與控制），以達成減少汙染物、保護人權及環境之目標；「車站旅客資訊系統更新」則屬社會效益投資計畫（可負擔的基礎生活設施），透過更新車站旅客資訊系統，即時提供旅客列車班表、氣象資訊及重大、緊急事件之資訊，同時結合廣播系統，提供訊息警示與人員或物品之協尋功能，提升旅客搭乘高鐵之運輸安全及便利性，以達成高鐵保障旅客權益及關懷弱勢乘客之目標。