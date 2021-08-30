新竹縣60歲陳姓男子，因為胃酸逆流不適，到中醫大新竹附設醫院做胃鏡檢查，發現胃酸過多造成食道發炎外，消化科醫師范峻維更在胃與食道交接處發現一個不到1公分的癌變，以內視鏡手術完整切除早期癌變。

范峻維表示，陳男胃與食道間的癌變，不需要開刀手術，不用切胃，也不用把小腸接到食道，只要透過內視鏡手術，即可完整切除早期癌變，手術並不會疼痛，更不會在身體外觀或腹部造成開刀傷口，陳男術後1天便能開始進食，第3天就出院回家，目前只須定期追蹤。

范峻維說，早期消化道癌症往往只是微小的病灶，早期就能以內視鏡發現，經過仔細評估後，無論手術開刀治療或是用內視鏡完整切除，都能讓病人存活率大大提升。

范峻維並說，早期消化道的癌症，傳統手術一般是要切除部分器官，目前都可以透過一般胃鏡與大腸鏡搭配特殊電刀，就可以做完整的切除，保留完整器官和完整的消化道功能，就不至於影響日後的生活品質。

范峻維特別強調，早期檢查，早期發現，早期治療消化道癌症的重要性，目前大多可以接受內視鏡做癌變處切除即可，不須切除器官，照顧到病患的醫療和生活品質。

中醫大新竹附醫表示，院方目標就是以病患為中心，為病人提供最好的醫療品質與安心的醫療環境，並規畫有完整的醫療計畫，所有的病人都能在內視鏡治療中心得到最精細的內視鏡檢查，且能提供最完整與最合適的消化道癌症治療計畫。