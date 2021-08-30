台股上周五順利登上月線，周K翻紅。由於融資本月大減219億元和投信作帳行情啟動，周一指數繼續向上突破17300點。類股漲多跌少，玻璃股擦亮招牌，台玻(1802)早盤重回37元，走高3%一枝獨秀；冠軍(1806)反其道而行，重跌3%，和成(1810)、凱撒衛(1817)小跌。在台玻走強帶下，玻陶類股指數上漲幅居冠，遙遙領先盤面上其他族群。

由於法人預估下半年平板玻璃價格可望維持在高檔區間，至於玻璃纖維在第三季供需則估持續緊俏，玻璃纖維大幅好轉，為台玻營運再添助力。台玻第二季受惠中國玻璃價格飆漲，毛利率、營益率、EPS同寫單季最佳表現，在產業前景看優之下，可望還有表現空間，股價在午盤過後再拉一波，勁揚半根漲停板，和成、凱撒衛跌幅有限，亦帶動類股指數上漲逾4%。

冠軍先前公布第二季財報，由於中國業務營運調整，使得稅後淨損1,609萬元，每股稅後淨損0.04元；上半年歸屬於母公司業主淨損1.85億元，每股淨損0.43元。上周五股價暴衝至13.35元後回落，留長上影線，今日多方繼續撤退，5日、10日、月線齊失守，成為弱勢代表。

台股上周周線翻紅、並重返月線之上，今日再以大漲百點之姿向上突破，不但攻克17300點更直逼17400點，終場收在17396.52點，玻陶股一路領先，成為類股漲幅第一。