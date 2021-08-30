旭然(4556)今日舉行股東會，2021年雖然疫情對經濟影響效應仍在，但在疫苗施打率漸增，及全球央行持續寬鬆政策，全球經濟前景朝較樂觀的方向前進。旭然越南廠陸續在今年首季開始試量產，將成為營收成長新動能，雖然初期伴隨建廠折舊，利息等成本支出攀升，會有短期的獲利衝擊，但長期的營收及獲利成長依然可期。

旭然指出，今年預計研發產品包括1.平面式醫療口罩(未滅菌)開發案及N95口罩開發案、PP熔噴濾布開發案、PPSF短纖維開發案、PP針扎不織布開發案、半導體用高端濾材開發案。旭然指出，除了持續研發創新產品與應用外，同時擬藉由垂直整合產業生產鏈方式，期能擴展公司營收規模、降低成本，並以高品質、優良的服務等，創造公司優勢及競爭力。

旭然指出，政府及國際對台灣投資加碼，對公司來說是很好的成長的機會；不過，另一方面來說，國際政治經貿紛爭、地緣政治衝突、民粹主義興起乃至通膨可能伴隨而起及國際海運運輸不順及高成本等，還是有變數的存在。

旭然表示，集團旗下口罩產品係採用自主研發生產的高密度PP熔噴不織布，再搭配PP潑水性不織布、ES親膚性複合纖維，每層厚度與密度都經過精準調校，可有效過濾灰塵、花粉、飛沫、微粒，BFE細菌過濾效率達99%以上，不僅旭然已順利取得ISO13485醫療器械質量管理體系認證及衛福部醫療口罩生產證，以及符合國家標準CNS14774/CNS14775/CNS14777與美國FDA、歐盟CE認證等，亦為雲林斗六目前唯一合法合格醫療口罩製造商。