外傳陸軍官校為慶祝113年的百年校慶，將恢復踢正步。國防部表示，近期檢討「國軍基本教練」準則，包括提升軍人儀態、端正軍容禮節與提振部隊精神士氣等項目，均納入研討的範圍，以符合部隊訓練要求。

國防部表示，除了基本教練，內務教則、營務營規也會做通盤檢討，並不是針對單一的項目。

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