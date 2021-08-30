傳陸軍官校有意恢復踢正步 國防部回應了 14:102021/08/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖僅為示意圖。（圖／軍聞社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳陸軍官校為慶祝113年的百年校慶，將恢復踢正步。國防部表示，近期檢討「國軍基本教練」準則，包括提升軍人儀態、端正軍容禮節與提振部隊精神士氣等項目，均納入研討的範圍，以符合部隊訓練要求。 國防部表示，除了基本教練，內務教則、營務營規也會做通盤檢討，並不是針對單一的項目。 願帶頭參選2022 江保證不選總統 帛琉傳境外移入確診 外交部：台帛旅遊泡泡滾動檢討 #國防部 #基本教練 #陸軍官校 #踢正步 #部隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨踢爆ACIP委員未利益迴避 陳時中回應了 14:232021/08/19 生活 黃少祺妻兒住防疫旅館受氣還被員工反嗆 飯店高層終於回應了 15:282021/08/22 娛樂 國戰會論壇》共軍機艦繞台 小總長可練指揮（譚傳毅） 08:412021/08/27 海納百川 「阿富汗任務失敗原因」美國國防部總督察室獨立調查報告深刻檢討 10:472021/08/23 國際 陳時中以「訂西裝」比喻買疫苗 蔣萬安轟：現代版晉惠帝 16:552021/08/28 政治 新兵入伍逼打高端疫苗？ 聽陳時中這麼說 PTT鄉民炸鍋 18:232021/08/21 政治 網傳美兩架F18「超級大黃蜂」飛越台北上空 國防部回應了 11:192021/08/23 政治 台灣好行「東北角玩水趣」 夏日衝浪套票優惠開賣 11:252021/08/20 旅遊 美撤軍阿富汗 呂秀蓮批恐怖情人 提親美友中「雙兩岸關係」 13:472021/08/22 政治 時論廣場》一個中華統合兩岸（呂秀蓮） 16:582021/08/21 時論廣場 國戰會論壇》釣魚台漁權 台日兩黨三緘其口（蕭衡鍾） 16:162021/08/28 海納百川 政治熱門新聞 蔡英文最新民調出爐 PTT鄉民熱議：817歸隊中？ - 政治 看到陳時中被點名出來參選 郭正亮分析民調曝真實情況 - 政治 蔡英文博士論文題目有不同版本？ 總統府回應了 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 下屆桃園市長提名 陳時中將出線？綠委回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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