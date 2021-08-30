國民黨主席江啟臣今天上午拜會國民黨基隆市議會黨團。（陳彩玲攝）

國民黨主席江啟臣表示，國民黨歷經2次敗選，2024總統大選千萬不能再輸。（陳彩玲攝）

國民黨主席江啟臣今天上午拜會國民黨基隆市議會黨團，聽取地方對黨務工作的想法和意見，並於致詞時喊話2024大選不能再輸，後續閉門開會近1小時，有議員情緒激動，氣氛相當緊張，對此，江表示，國民黨近2次選戰皆敗選，大家主要是關心未來能怎麼合作，也對於民進黨的鴨霸感到氣憤。

江啟臣致詞時指出，去年國民黨大選失利，面臨多重困難挑戰，也要同時面對鴨霸的執政黨，不論在黨務工作或政策上，都需要各縣市議會黨團的支持，他提及，基隆議員於在野縣市擔任民代相當辛苦，一方面要服務鄉親，二方面需要行政部門資源，實屬不易，要感謝大家的努力，此外，也呼籲議員們要向人民告知12月18日市公投日，要站出來投票表達意見。

他說，明年地方選舉即將到來，國民黨歷經2次敗選，絕對不能再重蹈覆徹，2024總統大選千萬不能再輸，現在應該思考怎麼讓黨在對的方向向前走，第一步先打好年底公投這場仗。最後，江提及，今年2月有宣布爭取連任國民黨主席，希望延續改革，讓黨務運作持續穩定，盼所有黨員、各縣市地方從政同事能凝聚共識，共同準備迎戰。

江啟臣致詞後，黨團閉門交換意見，長談近1小時，市議員藍敏煌第一個拿起麥克風，情緒相當激動，據了解，他盼能建立制度、培養人才，黨部不能總是說要改革，但都沒有具體方針，並建議明年地方選舉時，能「以敵為師」學習民進黨的優點，包括地方黨部主委由議員兼任，黨部跟議員可以密切整合，在選舉時能發揮更大力量和作用，知己知彼、百戰百勝。

媒體聯訪時，江啟臣表示，大家對黨部都相當關心，國民黨從去年敗選至今，希望可以趕快站起來，他說，談話過程中，議員們主要生氣民進黨的鴨霸、獨裁，盼黨部能扮演好在野角色外，也要積極準備選戰，贏得明年、2024年大選，重新執政。