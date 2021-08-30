男子酒後心情不佳往海裡走 海巡人員徒步涉水救援

許姓男子因心情不佳，昨29日晚間跟友人在嘉義縣東石漁人碼頭聊天喝酒，與友人分開後，竟獨自一人往海裡走，友人大聲呼叫見許男不予理會，馬上對外救援，海巡署中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站人員馬上帶著救生設備涉水救人，成功把水已淹到胸部的許男救起。

29日晚間7點10分左右，海巡署中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站值班人員獲報，有男子因心情不佳，從漁人碼頭觀海步道往海裡走去，站長顏文定上尉及下士翁偉琳馬上帶著救生裝備前往，徒步涉水救援成功。

事後了解，30多歲許男因心情低落，與友人喝酒宣洩，並在和友人分開後獨自往海邊走去，友人發現後規勸不回，立即至東石機動巡邏站求援，男子被平安救上岸後，初步檢查未受傷，後續由救護車送往嘉義長庚醫院，許男及其友人離去前還特別向海巡人員表示感謝。

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