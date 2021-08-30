中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，為降低Delta變異株進入社區風險，及時偵測國內病例以阻斷隱性傳播鏈，指揮中心即日起啟動COVID-19社區加強監測方案，透過一群守護社區健康之基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要提供公費COVID-19家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果，為強化偵測社區病例注入新力量。

指揮中心表示，COVID-19社區加強監測方案將自今日開始執行至今(2021)年12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與；未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，亦由醫師判斷後發放。

指揮中心說明，民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

指揮中心呼籲，如快篩檢驗為陽性者請儘速至鄰近的社區採檢院所進一步PCR檢驗。提醒民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過之採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。