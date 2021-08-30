Wait. What? Is Biden literally *asleep* as the Israeli PM is talking to him? ? pic.twitter.com/kDHA93pwY8 — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) August 29 2021

據英國媒體「Daily Express」29日報導，美國總統拜登於27日與以色列總理班奈特會面，商討如何強化兩國關係；然而，隨後網路上卻流傳出一段奇怪的影片，在與班奈特會談的過程中，拜登低著頭不語似乎打起瞌睡。

拜登與班奈特在白宮舉行會晤。這是班奈特當選以來首次和美國總統會晤，雙方針對美國是否應該重返伊朗核協議交換意見。班內特認為，由於伊朗持續提煉濃縮鈾，美國根本不該重回川普時期退出的伊朗核協議；然而，尷尬的是當班奈特滔滔不絕地說著話時，拜登低垂著頭一語不發，似乎睡著了。

當班奈特長篇大論的同時，拜登靠著椅子、低著頭，雙手十指交握置於腹前，似乎改和周公討論伊朗核協議。當班奈特強調美以關係的重要性，又可以看到拜登閉著眼、低下了頭。

此時，班奈特說道，「美國與以色列美麗友誼又寫下新的篇章，美利堅合眾國與民主的以色列。我們都是行善之人，都需要更堅強」。儘管班奈特想要與拜登眼神的連結，無奈拜登持續沉默並閉著眼睛。

這樣尷尬的景象維持大約一分多鐘，倫敦廣播電台節目主持人納瓦薩(Maajid Nawaz)在推特上寫道，「等等，甚麼！拜登和以色列總理在會談時他XX睡著了嗎？」底下則有人回應，「是的，他從選前就睡著了」。

事實上，拜登最後還是有表示意見。他強調，在處理伊朗核議題是，外交永遠是最優先的考慮途徑；但如果不能奏效，就會考慮其他模式。「我們把外交放在首位，看看會怎樣；如果外交失敗，我們會轉向其他選擇。