台灣自5月中疫情警戒提升至第三級，微解封以來，影響層面廣泛，不僅企業收益來源較以往吃緊，許多弱勢家庭更面臨減班、停薪等困境。面對迎來9月1日開學，學雜費、課輔費、書籍費等，對於弱勢家庭而言，無疑仍是一筆沉重負擔。隨著需扶持的家庭數增長，及社福團體捐款金額下降的雙重壓力，讓家庭扶助基金會面臨挑戰。

開元食品深耕弱勢兒少營養與教育關懷議題，持續積極推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，受邀出席嘉義家扶中心舉辦的「助學金頒發典禮」，拋磚引玉捐助百萬助學獎金，和愛心生活物資，讓弱勢學子能安心迎接開學日。嘉義家扶中心主任沈明彥代表受贈助學獎金，受助學子也將親手製作的感謝卡贈予開元食品，為弱勢家庭解決燃眉之急，讓每個孩子都能擁有正常學習的權利。

各家企業的愛心善款，不畏疫情，將透過家扶傳至全台各地受助兒少的手中。（開元食品提供）

本次活動邀請升大一的新鮮人，代表受助家庭前來受獎，其餘受獎者則採線上方式參與。嘉義市長黃敏惠也蒞臨活動現場。現場獲獎的學子：準清華大學生林曉妤，年幼時父母離異、由母親扶養長大，受到身為國小臨時代課老師的母親重視教育的影響，屢屢獲得優秀成績。

開元食品投入公益持續13年，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶，並幫助超過1萬5千名弱勢學童，以實際行動幫助弱勢兒少，補足教育及營養資源不足的缺口。今年依舊持續推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學獎金與物資，提供弱勢學子用於學費補助和生活資助，預計將有超過1萬2000位家扶家庭與學生受惠，其中有近百位來自嘉義家扶中心。希望透過企業影響力，號召社會大眾一同重視弱勢家庭議題。