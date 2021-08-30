日本24歲女大生娜娜茶（なな茶），也是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，目前就讀日本私立名校慶應義塾大學的她，擁有甜美外表與G罩杯的傲人身材，因經常不吝嗇的在網路上分享火辣穿搭吸引大批網友的喜愛，TikTok更坐擁百萬粉絲。日前娜娜茶再度更新近況，於IG上曬出到廟裡求籤的影片，火辣的穿搭立即讓網友們大噴鼻血。

娜娜茶於近日所更新的影片中，只見她穿著一件膚色的貼身針織連身裙，搭配白色的蕾絲罩衫，並戴著口罩前往東京相當知名的淺草寺祈福，而她為了方便求籤，包包以側背的方式將背帶卡在胸口，雄偉的上圍曲線立即呼之欲出，俏皮的她還不忘上下擺動籤筒。

過程中，其中一支籤突然掉下來，娜娜茶則快速的蹲下並用胸部頂住，避免掉到地上，而可愛又俏皮的畫面，立即吸引超過20萬人按讚點閱，粉絲紛紛留言「娜娜茶實在太可愛了」、「怎麼連求籤都這麼卡哇伊」、「籤筒晃到我頭暈」、「求籤也這麼性感」、「再晃我都要噴鼻血了」。

事後，娜娜茶又在個人TikTok上，PO出另外兩段當日求籤的影片，其中一段她拿著抽到的大吉籤開心的對著鏡頭展示；另一段影片則是以「上帝視角」，拍攝她爬樓梯時的畫面，同樣讓網友們大呼「受不了」，吸引超過100多萬人觀看並瘋傳。