兄弟象隊一代名將王光輝，2017年夏天，回到花蓮玉里高中青棒隊服務2年多，雖然年輕球員不認識他，但他卻像偶像存在每人心中，是大家追尋的目標。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

兄弟象隊一代名將、人稱「萬人迷」的王光輝，2017年夏天，回到花蓮照顧年邁雙親，並在玉里高中青棒隊服務2年多，期間除以教練身份指導球員發揮自我，他也是一盞明燈，點亮不少學生迷茫的人生旅程，離開前也和校方約定有朝一日會再相逢，如今病逝消息曝光，校方震驚、不捨，期盼他在天上能持續於球場奔馳。

王光輝2004年6月退役後，續留兄弟擔任教練，直到2010年底轉進業餘執教，2017年回到花蓮玉里高中青棒隊執教，之後轉往業餘成棒體系，先後擔任中信金融管理學院棒球隊、台灣觀光學院棒球隊及大漢技術學院棒球隊總教練，直到2021年初，因身體健康因素向大漢請辭。

玉里高中秘書商瑈表示，王光輝2017年回光復老家照顧年邁父母，同年7月起，也在校內青棒隊擔任教練2年多，他訓練模式和以往隊上教練不同，例如允許學生訓練期間放音樂很大聲，以輕鬆、活潑氛圍取代嚴肅氣氛，讓孩子在開心的環境下增進球技，更讓青棒隊在黑豹旗全國高中棒球大賽逐漸嶄露頭角，而現任兄弟象球員曾頌恩也是他當時帶大的孩子。

王光輝在玉里高中服務期間，確實吸引不少熱愛棒球的家長及學生，不過還是有年輕球員不認識他，商瑈笑說，他像是偶像般存在每人心中，是大家追尋的目標，看到他在球場教學，每人眼睛總是閃閃發亮，散發崇拜眼神，他私下也會像長輩一樣，用自身經驗談，引導學生走出對於未來的迷茫。

商瑈得知王光輝辭世消息，十分震驚、難過，難掩心中哀傷情緒表示，年初時，才和他通過電話，彼此約定養病完後，要再度回到玉里高中服務，如今卻天人永隔，相當不捨。

大漢技術學院主任秘書簡立凱則說，王光輝擔任總教練時，棒球隊確實有許多隊員慕名而來，雖然服務時間短暫，大家得知噩耗仍萬分不捨，另也會盡快安排慰問事宜。