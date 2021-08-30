開學在即各級學校搶購隔板，甚至有教職同仁用珍珠板、瓦愣紙DIY，演變成「隔板之亂」。市議員陳文政說，教育部明明提供兩個選項，「保持1.5公尺」或「使用隔板」，但隔板好像成了唯一選項。陳文政強調，現在少子化，稍作安排或分區用餐就可以保持1.5公尺；且外媒紐約日報也報導，國際許多研究都指出隔板恐造成通風不良、病毒更聚集，籲教育局著重「改善通風」和「拉大距離」，儘速作出調整。

教育局長楊振昇強調，目前只有4校的隔板得等9月中旬才交貨，其餘沒有問題。目前教室要維持社交距離不易，且用餐根據指引，也須準備隔板比較妥當。

中市議會進行市政總質詢，陳文政議員要求教育局應審視校園用餐的防疫政策。陳文政說，教育部在8月中旬才公布校園防疫指引，離開學僅兩週的時間，台中市教育局要求個學校要買到隔板，導致隔板一片難求、甚至有許多基層教職同仁提前到校DIY。

陳文政說，教育部明定校園用餐比照「餐飲業防疫指引」，「保持1.5公尺」或「使用隔板」都可以，但台中高中以下各級學校仍被要求都需使用隔板，變成「唯一選項」。

陳文政指出，教育部《國民小學及國民中學設施設備基準》第八點規定，「每個學生的室內面積不得少於2.4平方公尺」，而2.4平方公尺若是一個正方形的範圍，邊長約1.54公尺，明顯大於1.5公尺；加上目前少子化，各校實施小班教學，也還有許多專科教室，除非學生數太多，不然只要稍作安排與分區，用餐防疫距離絕對可以拉大。對於學校為什麼要搶購隔板，教育局也對中央隔板指引照單全收、全體適用，引發隔板之亂，讓他感到十分不解。

陳文政強調，根據外媒紐約時報報導，美國英國已有多起研究指出，隔板恐造成通風不良，下風處易形成病毒聚集的死區。現在各校瘋搶隔板，哪一天隔板被證實不利防疫、恐難逃報廢的命運，那就真的變成「勞民傷財」。陳文政要求教育局，應強化「維持良好通風」、「加大距離」，才是防疫最重要的基本功。