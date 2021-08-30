法國總統馬克洪表示，美國對阿富汗的入侵以及最後的撤離均表明，民主不能從外部強加，別以為「槍桿子可以出民主」。他同時證實，就人道主義行動以及疏散處境危險的阿富汗人等問題，與阿富汗塔利班進行談判。

據俄羅斯衛星通訊社30日報導，馬克洪在TF1電視台發表談話時說：「有一點可以深信，民主不能從外部強加，無法從外部強加給一個國家的政府。我們從伊拉克、利比亞以及阿富汗吸取了教訓」。

他強調說，不要以為短短的幾個月或幾年的時間「槍桿子裡就可以出民主」。

馬克洪並透露，法國期待在喀布爾機場建立安全區，並為承認塔利班設定了條件。他表示，現在是塔利班在控制阿富汗，「所以我們必須舉行會談」，但「這並不意味著承認，因為我們已經提出了條件。」

馬克洪提出的條件包括「塔利班尊重人權和保護所有有權獲得庇護的人」、「澄清與所有恐怖主義運動的關係」和「尊重婦女的尊嚴」。

正在伊拉克訪問的馬克洪還在記者會上說：「是的，就人道主義行動以及疏散處境危險的阿富汗人等問題，開始與塔利班進行談判」。

他指出，同時也在與卡達政府就這方面的工作進行會談，以便實施人道主義行動。

另一方面，塔利班政治辦公室發言人納伊姆則回應稱，阿富汗戰爭已經結束，沒有必要在喀布爾機場建立安全區，他強調塔利班不知道法國和英國提議建立該區域的目的何在。