臺灣高等法院法官郭豫珍於四、五月間在國泰世華藝術中心舉辦《藍色覺思》公義畫展，以其獨特的創作風格，廣受矚目、典藏。郭法官有感於執勤受害警察遺眷的孤苦失依，今特從畫展所得捐出新臺幣420萬元。由警政署擬訂計畫，逐年發給慰問金，表達對這些殉職警察的感念及其遺眷的關懷。

臺灣高等法院法官郭豫珍有感於執勤受害警察遺眷的孤苦失依，今特從畫展所得捐出新臺幣420萬元，由署長陳家欽代表接受。(警政署提供)

臺灣高等法院法官郭豫珍有感於執勤受害警察遺眷的孤苦失依，今特從畫展所得捐出新臺幣420萬元。(警政署提供)

警政署特別於本（8）月30日（星期一）上午10時30分在該署忠誠樓2樓貴賓室舉行「藍色覺思」公義畫展所得捐贈儀式，由署長陳家欽代表接受捐贈，並頒發感謝狀，對於郭法官及響應畫展活動之捐款者，以實際行動支持警察，關懷遭受暴力殉職之員警家庭，深表謝意，並表示會將該筆捐款設立專戶管理，研訂相關申請規定後函請全國警察機關轉知符合資格遺族提出申請。

郭法官師承中華民國油畫學會理事長楊永福及臺南市美術館董事長蘇憲法兩位油畫名家。3年前為圓夢，與夫婿監察院副秘書長劉文仕，雙雙以法學博士學歷，報考師大美術研究所，分別錄取美術創作組及藝術行政組榜首，又都榮獲優秀研究生獎學金，並於今年取得藝術學碩士。

誠如蘇憲法董事長所說，藝術史上，兼具法官身分、法學博士及美術院校專業學位的畫家，郭法官堪稱唯一。此次畫展，郭法官以法槌當畫筆，用天平作調色盤，將抽象的司法概念，轉化成具象可識的畫面，產生文字描寫所無法比擬的視覺衝擊。這種畫面在其運用複合技法與形式，以豐富的色彩、感染力與爆發力，帶給觀賞者對司法現象的反思與震撼，創作出獨特的藝術語言，開啟新的藝術視野與風格。

《藍色覺思》的主題，所具備的代表性、故事性與題材性，將艱深的議題，表達得這般精妙，其潛力深受藝術界矚目。包括《天平！天如何才能平？》、《迢迢司法路》、《觀點：看誰看誰》、《有朝一日》、《30年審判生涯的自述》、《超越時空話柏臺》、《Covid-19隨想》…等多幅畫作都已被典藏。

最特別的是，這次畫展由郭法官夫婿劉文仕策劃，讓各界見識到一場別開生面的藝術嘉年華會。4月10日開幕當天，邀來國際標準舞名師陳尚平夫婦與奧地利青少年音樂大賽冠軍的中正國中四重奏表演；貴賓雲集、高朋滿座，包括陳家欽署長、高等法院李彥文院長、法國駐臺代表處陳百德處長、監察院秘書長朱富美及蔡崇義、趙永清等十多位監察委員、國策顧問李伸一、各級法院法官、蘇憲法董事長、楊永福理事長、遠流董事長王榮文…等政商名流、藝文大咖近三百人觀禮。

十年磨一劍，郭法官於繁忙審判餘暇，創作不輟，如此豐碩精彩的成果，著實驚艷藝壇。除《藍色覺思》系列外，另一主題《綠色浪漫》系列，郭法官懷著對自然的熱愛與追尋，抒發感性、快意揮灑，將生活藝術化、藝術生活化，從中發掘詩意的生活之美與恬淡的快樂之光。無論是居家日常或眼前浮光掠影，都成了她創作的最佳題材。每幅作品，都會挑起觀者收藏隱於其中的幸福感的衝動。

更重要的是，郭法官因感於去年殉職的年輕警察，映照著心情悲碎的父母；想到很多犯罪被害人個案，一開始社會充滿關懷激情，但隨著時間流逝，正義逐漸模糊，他們的事蹟也慢慢被遺忘，留下的是孤苦的雙親、失依的子女。因此，郭法官發願要藉著調色盤與油彩，將售畫所得捐給警政署公益專戶，義助這些家庭。本次畫展藏家收藏，畫價622萬元，扣除必要費用，捐出66%，410萬元；畫冊扣除印刷費捐出10萬元，總計捐贈420萬元。

陳署長強調對於執勤過程中奮勇犧牲的同仁，警政署一定會提供最大的照顧與協助，也感謝社會各界的支持，成為全國警察團隊及警眷堅強的後盾，警政署將持續強化員警之執勤安全，讓警察同仁能安心地為治安工作打拼。