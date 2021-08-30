因受新疆對治煉廠實施產量管控限制，導致全球主要金屬生產國中國的供應擔憂加劇，加上美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾(Jerome Powell)在期待已久的談話後讓投資者感到前景樂觀，央行為提振經濟將會在一段時間內支持風險較高的資產，令美元下跌近2周低點，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力。

上海期貨交易所交易量最大的10月鋁合約上漲3.2%，至每噸3,302.56美元，為 2008年8月8日以來的最高水平。倫敦金屬交易所(LME)因英國夏季銀行日休市一日。(商品行情網)