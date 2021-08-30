隨著感染病例不斷增加，澳洲這一波疫情的中心、人口最多的新南威爾斯州警告，必須住進加護病房的患者人數恐將在10月達到高峰。

新南威爾斯周一公布單日新增確診病例為1,290例，超出前一日公布的新增1,218例，再度創下新高記錄。

州長Gladys Berejiklian表示，在疫苗接種覆蓋率擴大並開始緩解醫療壓力之前，隨著染疫者持續增加，新南威爾斯正在為住院人數增加做準備。Berejiklian在該州首府雪梨表示：「我們預期重症照護單位最壞的情況將發生在10月」。

新南威爾斯目前有840人染疫住院，其中137人住進加護病房，48 人需要使用吸引器。

新南威爾斯周一公布新增4人染疫死亡，使澳洲累計染疫死亡人數達到1,003人，成為最後一個跨過這個界碑的G20國家。

澳洲人口第二多的維多利亞州周一新增73例個本土病例。前一日其州長Dan Andrews表示，由於周末的單日確診數飆升至92例，創下一年多來新高，因此原訂於9月2日到期的封城措施將延長，他表示，短期內要解封是不太可能的事。

澳洲周一公布單日新增病例為1,375例，再創新高。根據官方數據，該國16歲以上人口有超過33%已完整接種兩劑疫苗，這個比例遠低於大多數已開發國家。