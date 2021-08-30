北市部分路口號誌規畫左轉箭頭燈號，不少開車族還沒等到亮燈即左轉，結果撞上對向來車發生車禍，經統計近3年汽車未依號誌提早左轉，發生599件交通事故釀下15死、753傷，北市警交通大隊提醒，未依號誌左轉，警方依法可對違規駕駛人開罰，最高可處1800元罰鍰。

今年3月1日凌晨在台北市和平東路、新生南路口，1部自小客車疑似未等到左轉箭頭號誌亮起，提早起步左轉，與對向直行機車碰撞，38歲男騎士頭部受重創，經送醫搶救仍宣告不治。

北市警交大事故處理組長林洸賢指出，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈可准許車輛直行或左、右轉，但箭頭綠燈亮時，僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。

他表示，駕駛人別以為只要是綠燈就可以通行，必須先看清楚是圓形綠燈還是箭頭綠燈，左轉箭頭綠燈亮起時，車輛才可以左轉。

經交大統計，2018年至今年8月26日，汽車未依號誌指示在北市路段提早左轉發生599件事故，造成15人死亡、753人受傷，駕駛人若在箭頭綠燈號誌還沒亮幾時就左轉，將依「道路交通管理處罰條例」處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

交大提醒用路人，除按照箭頭綠燈指示左轉外，在圓形綠燈路口，當車輛利用對向直行車間隙空檔左轉時，左專車輛右前視野會受到對向內側車道的車輛影響，產生視野盲點，駕駛人要有「沒看到不代表沒車沒人」的認知，應特別當心是否有機車會從對向外側車道接近。