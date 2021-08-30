台中市議會30日市政總質詢，市議員李麗華關心市長盧秀燕針對公托公幼倍增計畫，未來規劃如何持續成長。盧秀燕表示，幼托政策是市民最關心的議題之一，她上任後，公幼增班自90班提高至162班，公托也自5所提高至16所，親子館更從原先4間增加至12間，市府重視下一代，將持續努力推動、照顧市民。

盧秀燕說，她上任前中市幼托能量少，因此她提出公托公幼倍增計畫，當時全台中公幼104至107學年度增班數只有90班，平均一行政區只有3班，她上任後積極推動，目前增班達到162班，明年更將達197班，超過原訂目標值180班；此外，2至3歲幼幼班成本高，相關業者投入意願有限，她上任前中市29區只有6班，在市府努力下，目前已增至43班。

盧秀燕指出，0至2歲公托在她上任前僅有5間，目前也增至16間，預計明年可以八倍增，達到40間以上；另外，中市原先僅有4間親子館，現已增至12間，市府希望明年可以增至17間達到四倍增，她並感謝教育局與社會局的努力。

「重視下一代要有實際行動！」盧秀燕強調，市府推動公托公幼倍增計畫，將持續努力執行，照顧市民需求。