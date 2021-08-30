有專家認為，目前應該要開始力拚第二劑的覆蓋率，可考慮開放讓莫德納疫苗接種者混打BNT疫苗。陳時中回應，無論是AZ也好，莫德納也罷，基本上專家認為這兩款疫苗混打BNT是可行，但何時才能夠實施以及開放對象群，還要看實際進貨的量才會考慮。

陳時中說，我國疫苗接種的劑次人口比已達每百人四十六點三八，但到底要將劑次人口比項第一劑靠攏還是第二劑？先前就已說明過，只要打第一劑就會有基本保護力，因此目前政策還是以擴大第一劑涵蓋率為重點，要等到一定程度後才會來補足第二劑。

永齡基金會昨天表示，已向BNT原廠預約明年台灣三千萬劑的疫苗，盼能保留劑量。衛福部長陳時中今天表示，我國目前採購作為第三劑的疫苗量算夠，現在也有兩千萬劑莫德納，會再進一步評估。

陳時中表示，我國洽談BNT疫苗一直都持續在進行，以目前來看我國採購第三劑的數量是夠，但也要視國際間施打第三劑的情形而定，並考量到實際供貨情形等狀況，因此不排除採購超出我國所需要的量。

陳時中表示，還是希望疫苗能多買一些，最好把不同廠牌都納入進來，分散風險，我國目前也都在與BNT洽談相關採購中。