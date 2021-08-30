行政院27日宣布，史上第一位擔任金管會政務副主委的檢察官許永欽，因為生涯規劃請辭，消息一出，讓檢察界相當震驚。對此，綠委高嘉瑜表示，金管會史上第一個檢察官副主委閃辭，是命運的安排還是情感的糾結或是另有隱情？

高嘉瑜今（30日）在臉書發文表示，去年5月才上任的許永欽，偵辦過許多金融大案，包括2004年太電掏空案，2005年時任金管會金檢局長李進誠的勁永禿鷹案，2006年陳水扁女婿趙建銘的台開內線交易案等，在金融法規與財經議題上的學術能力為人稱道，在檢察官任內偵辦金融犯罪及白領經濟犯罪的成績斐然，照理說應該能在金管會大展身手，發揮金融監理的重要功能。

而且許永欽去年5月接任金管會副主委時，高嘉瑜稱，外界期待甚高，希望許發揮法律人專長，在金融法規及金檢上協助金管會，但從自己質詢過的KY股康友等連環爆、TDR之亂、證交所主機共置成大戶黑盒子專線、高收益債券踩雷違約高達450億及投資南非幣虧損亂象，到金管會護航富邦收購日盛金、蝦皮電支左手轉右手，一樁樁都是金管會這一年多來面對財團的偏頗、私心，金管會早已成為破壞市場運作的幫兇，更沒盡到金融監理之責，早已不被人民信任。

高嘉瑜強調，若許永欽上任一年多就「水土不服」黯然請辭，是因為看到金管會裡暗潮洶湧，根本在法律邊緣走鋼索，連檢察官出身的副主委都沒辦法導正陋習，因而心生無力感而嘆不如歸去，那代表金管會根深柢固的結構性及系統性的問題需要連根拔起，重新整頓。