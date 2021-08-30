國內日前一名從美國返台的案16066本國籍長榮航空機師已完整接種2劑疫苗，返台後PCR檢測仍確診，為機組員的首例突破性感染個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，匡列的26人當中，24人採檢陰性，2人待採中。

根據航空公司回報，境外居住的旅社合格，也沒有外出接觸，詳細染疫原因還要持續調查。