長榮機師突破性感染 26名接觸者PCR結果出爐 14:272021/08/30 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮機師突破性感染，陳時中表示，匡列的26人接觸者，24人採檢陰性，2人待採中。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前一名從美國返台的案16066本國籍長榮航空機師已完整接種2劑疫苗，返台後PCR檢測仍確診，為機組員的首例突破性感染個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，匡列的26人當中，24人採檢陰性，2人待採中。 根據航空公司回報，境外居住的旅社合格，也沒有外出接觸，詳細染疫原因還要持續調查。 AZ預防住院及死亡優於BNT疫苗 百萬人真實世界數據出爐 板橋大遠百櫃姐確診 1688名員工快篩結果出爐 #長榮機師 #突破性感染 #PCR #返台 #26名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國籍機師爆突破性感染 陳時中：機組員檢疫擬加嚴 14:592021/08/29 生活 1500名員工篩檢結果未出爐 板橋大遠百今仍停業 12:462021/08/29 生活 美陸戰隊女兵哄嬰照 成最後身影 04:102021/08/30 國際大事 最美魚販被捕獲和路人合影 下秒懊悔：以後不能這麼邋遢 12:202021/08/30 娛樂 《金融》手機感應收款 萬事達卡Q4再擴版圖擴大服務版圖 11:442021/08/30 財經 北市昨新增2例感染源不明確診者 40位接觸者PCR結果出爐 11:422021/08/30 生活 境外移入 首見接種3劑大陸智飛疫苗 04:102021/08/30 焦點要聞 捷克贈3萬劑莫德納 與日本混入重金屬同代工廠 食藥署回應了 13:462021/08/30 生活 美發動無人機攻擊 擊斃2名備受矚目伊斯蘭國成員 05:562021/08/29 國際 王光輝肝癌病逝 5症狀要小心！一旦發現恐已晚期 11:502021/08/30 健康 三峽爆家庭群聚 醫憂兩縣市最危險！開學後要注意 08:172021/08/30 生活 生活熱門新聞 56歲男接種第2劑莫德納 1個月後突死亡 - 生活 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 麟洋配紀念酒今抽獎 3萬6000名幸運兒名單下午出爐 - 生活 AZ何時可混打BNT？陳時中曝關鍵條件 - 生活 鄭明典警告：強對流胞來了 今兩地有雷雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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