35歲陳姓女子，未婚生下2歲女兒，但因自己情緒不穩，今年4月凌晨在新北市家中，先將安眠藥混入草莓果醬給女兒食用，最後緊閉門窗燒炭，自己昏迷被救醒，但女兒卻窒息死亡，士林地檢署依殺人罪起訴，但開庭時，陳女辯稱只是過失，女孩的生父氣不過，請求法院依殺人罪重判。

孩子的生父開庭稱，陳女多次拒絕他接回小孩，4月11日前一週，原本要帶回女兒共享天倫，不料，當天凌晨，陳女在住處，將她平時服用的藥物，加入到自製的草莓果醬給女兒食用，緊閉門窗在屋內燒炭與女兒共赴黃泉。

凌晨1點多，陳女的女性同居人返家，見到女兒已經沒有生命跡象，陳女則呈現昏迷，警方到場在手機訊息，發現陳女曾傳訊表示厭世以及埋怨輕友，並在屋內發現藥物以及燃燒過後的木炭，訊後依殺人罪起訴。

法官詢問陳女行為將會造成死亡的結果，但陳女辯稱，不知道炭盆在浴室會讓女兒死亡，並稱自己「放不下，不會丟下女兒」，才會出此下策。但女兒的生父，不滿法院將監護權判給陳女，他只能偶爾探視，請求法院不要給予減刑，並依殺人罪重判。