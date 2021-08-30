疫情期間，劉月娥改採線上教學，教民眾製作手工皂與保養品。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部雲嘉南分署「產業人才投資方案」每年開辦上百種訓練課程，台南市新營區58歲劉月娥曾是紙箱廠會計，因家人有過敏性肌膚問題，她下班後參加產投課程，學習手工皂、保養品調製等課程，沒想到做出興趣，4年前轉換跑道成立工作室創業，收入不但較以往多2成，也讓她開啟事業第二春。

雲嘉南區推出產投訓練課程，有烘焙餐飲、健康照護、智慧機械、美容髮妝、文創管理等超過600門課程，其中這2年最夯的課程，包含烘焙、美容美髮、網路行銷、無人機等課程，幾乎是一開放線上報名，名額很快就被秒殺。

當了將近20年會計的劉月娥，當初為改善家人的敏感性肌膚，報名參加產投訓練課程，學習做手工皂和保養品，做出來的成品不僅讓家人膚質改善，製作出來的手工皂也深受親朋好友肯定，讓她萌生創業念頭。

4年前，劉月娥拿到「DIY保養品職能培訓講師證書」後決定離職，並成立工作室創業，不僅與多間社區大學、學校合作進行教學，也在網路賣起手工皂，而疫情期間，改採線上教學，教民眾製作手工皂與保養品。

為了讓自己更上一層樓，劉月娥今年考上嘉南藥理大學化妝品應用與管理系，希望精進理論與技術，應用在教學工作上，「興趣也能當工作真的很讚！」劉月娥說，很感謝產投課程讓她找到興趣，也多了一項技能，開創事業春天。