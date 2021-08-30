吳尊和老婆林麗吟結婚17年，育有一對寶貝兒女，時常在社群分享家庭生活的他，日前因為汶萊疫情升溫，他也待在家防疫，今(30日)他在出一家四口居家運動照，全家神基因引起熱議。

吳尊在微博發文，「在家的第23天…從小就愛運動，好處真的說不完，自己也開了健身房18年，很喜歡鼓勵大家培養健康生活的態度，我們一家四口愛吃、愛運動、愛生活，Life is beautiful」，他也呼籲大家動起來，創造更美好生活。

吳尊一家神基因。(圖／翻攝自微博)

吳尊41歲依舊凍齡。(圖／翻攝自微博)

而他也曬出一家運動照，只見愛妻在跑步機上運動，雖然只露出背影，但纖細四肢和蠻腰，看得出身材維持相當好，而女兒Nei Nei和兒子Max，則是會做球類、芭蕾、攀岩等運動，兩人都已長大不少，10歲Nei Nei更遺傳好基因，一雙長腿相當逆天，讓人稱羨不已。

至於吳尊本人，則脫掉上衣，露出結實六塊肌好身材，凍齡外貌根本看不出41歲，讓網友都忍不住大贊「那個身材怎麼回事？怎麼可以這麼好」、「這肌肉太強」、「尊嫂這身材慕了」、「Nei Nei太漂亮了，大長腿」，還有粉絲誇「嫂子的身材也太好了吧！！！皮膚真好呀」，吳尊也親回「有我這樣的教練很重要」。