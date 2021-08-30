9月1日開學在即，目前停課標準是一校有2例確診就停課，但昨天三峽群聚就有6名小孩確診，Ct值都大於30病毒量低，這樣很容易就達到停課標準，是否會從新擬定政策？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，停課標準不會改，如果不馬上停課，變成群聚就來不及了。

陳時中說，停課標準不會改，但停課後可以根據後續檢驗情況的了解，來判定是否儘速復課，Ct值若很高，是否是新傳染或舊傳染，第一時間很難判定，但如果不馬上停課，變成群聚恐怕就來不及了，如果研究清楚之後，若沒有造成學校和社區威脅，提早復課是可以的。

至於開學前出現報復性出遊，不少景點的出遊人數甚至超過觀光指引的容留量上限，對此陳時中說，主管機關和縣市政府對人流管制都有盡責做好，這段時間出遊難免，但仍要把口罩戴好、保持社交距離並勤洗手。

而9月6日就是二級警戒最後一日，是否有其他場所計畫鬆綁、降級？陳時中表示，目前沒有大幅度改變，高鐵與台鐵希望因應相關節日的長途運輸來增加運量，另外游泳、打球等相關的淋浴室是否能開放，這些都會小範圍調整，但因為施打率還未達到6成，其他的就不會考慮。