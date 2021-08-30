目前國內疫情稍緩，但許多餐飲業者痛心地表示，「已經撐不下去！」台中市議員陳文政說，疫情下店家為了生存，只能轉與外送平合作，或是多花兩倍的人力來迎戰內用。但外送要面對外送平台35％的高抽成，幾乎是賣一份賠一份；內用來客數也僅有今年疫情爆發前的2成，「他們真的要撐不下去了」，陳文政希望市府要拿出對策與苦民所苦的態度，陪伴業者走出餐飲寒冬。

市長盧秀燕強調，從外送平台可以看到大部分的業者沒加入，這是市場機制，餐飲業者如果要衝流量，可參加，如認為划不來，可以不參加。

台中市議會今日進行市政總質詢，陳文政指出，去年和今年兩波疫情爆發，台中餐飲業遭遇史上最嚴重打擊，紛紛轉與外送平台合作。過去大家都著重在外送員的權益問題，其實這些與外送平台簽約的餐飲業者，也都是我們的市民，需要市府同等的重視。

陳文政指出，與外送平台合作的餐飲業者要付出的代價，除了固定的「申請服務上架費」、「月租費」，還要支付每筆「訂單金額35％」的抽成。陳文政強調，一個100元的便當如果有40塊的毛利，被抽走35％，就只剩5元毛利，這費用還沒扣掉營業成本。更何況許多店家毛利都不到40％，形同「賣一份賠一份」。

陳文政表示，餐飲業者使用外送平台，並不只是各大外送平台強調的「合作」關係，餐飲業者應該是「消費者」的角色，他們買了外送平台的「媒合服務」。但他們除了面臨高抽成，更時常發生「少放餐具」「放錯主菜」就整筆訂單收不到錢的情況；想要向平台申訴，或是取得顧客資訊作出補償、補救，都只能得到罐頭式的答覆。陳文政說，賣一份陪一份已經夠淒慘了，現在這些餐飲業者的消費者權益沒有保障，難道不需要市府重視嗎？

陳文政強調，他尊重商業市場的自由機制；但不代表這些餐飲業者變成「消費者」時，他們的權益被「漠視」。台中是餐飲大城，每個經營者、每一位旗下的員工，現在都面臨生死存亡之際，希望市府在地方政府的能力範圍內，能給予餐飲業者最大的協助，同時也應該向中央主管機關反映問題，保障餐飲業者的權益。