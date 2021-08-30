前國防部整合評估室主任、退役空軍中將林勤經，涉嫌將「博勝案」中空軍經國號戰機偵照系統規格等機密洩漏給軍火商，違反國家機密保護法，2014年遭台灣高檢署通緝迄今，林日前因溢領優惠存款利息203萬餘元，行政執行署台北分署扣押其銀行存款後，30日核發執行命令，准許退輔會收取入庫，首度為國庫追回遭通緝的退將溢領金額。

林勤經負責的「博勝案」曾是台灣國防部整合三軍的指管通情監偵電腦的軍購專案，也是扁政府時期最大的軍購案。林專長通信與衛星，曾任參謀本部通資次長多年，之後以軍職轉文職方式，轉任整合評估室主任、戰略規劃司長、資源司長等重要職務，他是軍中少數與綠營關係良好的將領之一。

調查局查出，林勤經在擔任國防部整合評估室主任期間，將負責的博勝案第2階段空軍經國號戰機偵照影像系統維修工程的招標規格、標案價金，事先洩漏給軍火商、均利公司負責人鄭統，協助均利得以獨家規格，承攬多項工程。

台北地檢署2008年間指揮調查局北機站偵辦。檢調訊問時，鄭統坦承與林勤經熟識，也曾多次跟林討論博勝案第2期採購流程，但否認刺探軍事機密。當年檢調曾搜索林住處，但他早在2007年7月申請退役，並赴美定居，從未到案，躲過檢調調查。

林退休赴美後，加入美國籍，在美國大學任教，一度傳聞在美國著手開設軍火公司，還準備以軍火商身分，回台爭取代理博勝案等軍購案，但林友人否認此傳聞。高檢署因傳喚、拘提林未到案，於2014年1月依違反《國家機密保護法》發布通緝令，時效25年，至2032年7月為止。

林勤經因案遭通緝，退輔會依「陸海空軍軍官士官服役條例」規定停止其優惠存款權利，並於今年3月間發函追繳林自通緝日起溢領的優惠存款利息203萬餘元，但林未繳還，退輔會乃於今年8月11日將全案移送台北分署執行。

台北分署調查林勤經名下財產狀況，發現他在銀行有存款，即核發扣押命令扣押存款，並於今天核發執行命令，命銀行將203萬餘元解繳退輔會收取入庫。

台北分署表示，林勤經自2007年7月間即已出境未歸，執行困難，台北分署窮盡調查能事，在不到3星期即將林溢領203萬餘元全數追回。