台香種苗劉清尊董事長(中)、劉千臺經理(左)與大葉大學育成中心吳建一主任(右)觀察百香果。（本報資料照片）

1988年創立的台香種苗場，為國內最大百香果種苗場，占全國市佔率80％以上，更銷售到大陸、越南、泰國等東南亞國家，也是亞洲唯一獲得祕魯官方認證的苗圃廠商。（本報資料照片）

過去百香果產業多半取用果汁製作食品相關產品，其他像是花朵、果肉等副產品的開發相較薄弱，去年國內最大的百香果種苗場「台香種苗」與大葉大學合作，用果肉、花朵開發出美妝原料，發展潔顏霜、化妝水、面膜等美妝產品，還拿下兩項發明專利，產學合作為彰化傳統農業轉型，開創嶄新的道路。

1988年創立的台香種苗場，為國內最大百香果種苗場，占全國市佔率80％以上，更銷售到大陸、越南、泰國等東南亞國家，也是亞洲唯一獲得祕魯官方認證的苗圃廠商，近年來積極發展百香果美妝品開發，與大葉大學合作，還獲得亞洲育成協會火炬國際化獎的肯定。

大葉大學創新育成中心、生技中心主任吳建一指出，百香果是營養成分極高的水果，種苗場在培育過程僅使用到種子，果肉及蔬果過程剪下的花朵就會變成農業廢棄物丟棄，相當可惜，因此將百香果花朵進行成分與機能的分解，並進行萃取，證實百香果花萃取物具備抗氧化、美白等特性，也實踐循環經濟、永續農業的願景。

吳建一說，相關研究也在期刊及研討會發表，獲得國際上的認可，目前也已經開發出市面上唯一的百香果花美妝產品，同時也利用百香果肉，製作出不添加防腐劑、香料的百香果濃縮果汁、果凍等，相關產品在市面上大獲好評。

台香種苗董事長劉清尊表示，台香進駐大葉產學合作成果豐碩，先後拿到國際研討論文等前三名的肯定，更取得取得百香果花之萃取物在面膜美白、製備百香果花萃取物的發明專利，拿到彰化縣政府SBIR小型企業創新研發計畫補助，未來也將持續與大葉合作，投入更多研究，攜手創造更大的價值。