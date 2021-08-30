新北市長侯友宜30日到場驗收勉勵，鴨母港溝整治成果還可以更好，盼未來成為民眾喜愛的休憩公園。(戴上容攝)

容納三重、蘆洲、五股廢汙水的鴨母港溝，以往臭氣沖天、髒亂不堪，經由水利局多年整治，大幅減少惡臭。（戴上容攝）

容納三重、蘆洲、五股廢汙水的鴨母港溝，以往臭氣沖天、髒亂不堪，經由水利局多年整治，包含施作抽水站防洪工程，及提升蘆洲區污水接管率達7成等，現已大幅降低惡臭，新北市長侯友宜30日到場驗收勉勵，鴨母港溝整治成果還可以更好，盼未來成為民眾喜愛的休憩公園。

侯友宜30日前往蘆洲永安南路鴨母港溝視察整治結果，新北市議員王威元、李余典、李坤城、李倩萍、李翁月娥、彭佳芸等人，及蘆洲各里長都到場關心。

蘆洲鴨母港溝與新莊中港大排、板橋湳仔溝、三重溪美大排過去合稱「新北4大黑龍江」。蘆洲鴨母港溝集水區面積達到464公頃，主河道長達1.3公里，由於鴨母港溝本身有河道泥沙淤積、排水坡度不良，加上容納附近三重、蘆洲、五股廢汙水造成渠底臭、水質髒等問題，令居民都只能掩鼻而過。

侯友宜表示，市府從2009年開始整治鴨母港溝，多年來施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，並將蘆洲區污水接管率達到7成，大幅減少鴨母港溝污水來源，提升整體環境觀感，經過環境綠美化後，希望未來提供大家休閒散步的好去處。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝上游補助水處理工程可每日補助淨水3000噸，於6月28日完工後，可改善水質問題鴨母港溝中下游水源，也能將積累的淤泥帶往下游抽水站排除。鴨母港萬福廣場則採用全國首次使用的公共污水處理「批次處理程序」方法，達成高水量、高水質需求的低濃度汙水處理流程，可減少汙水截流站空間。

宋德仁指出，市府近期會增添鴨母港周邊光雕投影設備，並於渠底兩側種植爬藤類植栽，兩岸護欄種植炮仗花、紫藤及紫色馬纓丹，各式植栽會隨著季節陸續開花，呈現不同的河岸樣貌，塑造蘆洲打卡新景點。

水利局補充，歷經多年整治，新北「4大黑龍江」新莊中港大排、板橋湳子溝、三重溪美大排及蘆洲鴨母港溝都已整治完成，中港大排、溪美大排都已成為在地新景點，板橋湳子溝也於今年4月整治完，蘆洲鴨母港改善工程是其中最困難的，如今已改善完成。