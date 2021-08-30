行政院長蘇貞昌回應疫苗議題。(中時新聞網直播)

行政院長蘇貞昌今(30日)視察疫情指揮中心，會前接受媒體訪問，關於部分立委建議疫苗應往年輕族群施打，他說，「現在疫苗也陸續將到貨，應該可以往更年輕的族群進行施打」。此話一出，引起不少網友討論，有人留言表示，「第二類別再出現跟人民搶打，國際疫苗就會越來越快讓年輕人打到」。

針對民眾相當關心的疫苗問題，蘇貞昌表示，疫苗施打一直都是遵照指揮中心專家會議的指引，也做得很好，也感謝國人配合，現在疫苗也陸續將到貨，應該可以往更年輕的族群進行施打，請大家放心，依指揮中心指引依序施打，也感謝各位的關心。

對此，有網友在《LINE TODAY》相關報導底下留言表示，「登記又不一定打得到，說得好像政府買的疫苗很多一樣，明明是民間企業捐的」、「陸續到貨只是不知道什麼時候會到」、「只要將第2類排到最後一類的話，疫苗就會足夠了」、「老人家的第二劑還沒著落」。

另外，關於即將到貨的首批BNT疫苗，指揮官陳時中表示，這批會先從18歲以下、12歲以上的學生族群開始施打，原則上從高年級打到低年級，而教育部也已明文規定，學生接種當日及隔天都可請疫苗接種假。