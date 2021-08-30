大部分上班族因為工作的關係經常需要久坐，然而近日卻有研究顯示，每天坐超過8個小時且不運動的人，中風機率比每天平均坐4小時且至少運動10分鐘的人要高7倍！

根據《CNN》報導，美國心臟協會（American Heart Association）近日發布了一項研究報告，研究人員針對14.3萬名40歲及以上、以前沒有中風史的民眾進行平均9.4年的健康追蹤，結果發現這些人共發生了2965起中風，其中90%都是缺血性中風。

加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）臨床醫學學者瓊迪（Raed Joundi）指出，缺血性中風是最常見的中風類型，當大腦供血的動脈血管被堵塞時就會發生，他也補充說明，若是中風沒有得到及時治療，相應區域的大腦細胞就可能因為缺氧而壞死。

此外研究結果也顯示，久坐超過8小時且不運動的人，中風機率比只坐4小時且至少運動10分鐘的人要高7倍，瓊迪進一步解釋：「久坐被認為會影響葡萄糖、脂質代謝，並阻礙血液流動，導致人體慢性發炎」，隨著時間推移，這些身體變化將對血管產生不良影響，增加心臟病和中風發作的風險。

美國約翰斯霍普金斯大學醫學院醫藥學系教授斯圖爾特（Kerry Stewart）表示，如果想要降低中風風險，在減少久坐的同時也必須增加運動鍛鍊，人們可以從多站少坐開始，在日常生活中做出一些小改變，比如可以用走樓梯代替搭電梯等；美國心臟協會也建議成年人每個禮拜應該要進行至少150分鐘的中強度運動，每次時長超過10分鐘。

此外瓊迪也提到，除了減少久坐、增加身體活動以外，想要降低中風機率還必須搭配營養飲食、戒菸，以及治療糖尿病、高血壓等方法。