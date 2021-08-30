收運後的廚餘，廚餘處理員工檢查清除塑膠袋後，才會進一步處理再利用。（蕭靈璽攝）

全國9月1日起禁用廚餘養豬，對於外縣市廚餘流入的問題，行政院環保署副署長沈志修指出，中央已經協調好各縣市廚餘由產生源所在地的縣市進行處理，桃園市環保局也指出，30日起已派員駐廠，將於現場確認廚餘來源，避免外縣市廚餘流入。

為防堵非洲豬瘟入侵國內豬肉市場，全國9月1號起1個月禁止已廚餘養豬，環保署副署長沈志修30日到桃園市觀音區快速發酵處理廠視察家戶廚餘收受去化作業表示，針對外縣市廚餘流入問題，中央已經協調好各縣市的廚餘將由其產生源所在地的縣市進行處理，不得跨縣市。

關於如何避免外縣市廚餘流入，環保局表示，30日起已派員前往廚餘處理廠商駐廠，相關人員將於現場確認廚餘來源，避免外縣市廚餘流入，影響桃園廚餘處理的量能。

沈志修也指出，桃園市有165家廚餘養豬場，其中140家願意繼續收運餐廳、學校的廚餘，並進一步指出，目前雖有15％的廚餘產生源沒有豬農協助收運，但桃園市環保局已請清潔隊或媒合清運業者進行協助將廚餘運至指定地點進行處理，強調桃園市已妥善處理廚餘載運問題。

環保局指出，桃園市機關、家戶及學校產生的廚餘依原有模式將廚餘交給清潔隊收運後送至泓橋環保公司進行堆肥處理；而餐廳、旅館等事業單位廚餘，則維持交付原委託廚餘養豬場或清運業者送至桃園市指定的先趨科股份有限公司免費處理，且經計算桃園廚餘處理量大源產生量，強調桃園廚餘清運及處理都不受影響，可順利進行。