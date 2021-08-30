臭屁嬰仔立勝（左起）、屁辰、歐吉虎推出新作〈沒啥代誌〉。(混血兒娛樂提供)

歐吉虎扮女裝接業配。(混血兒娛樂提供)

嘻哈團體臭屁嬰仔推出新作〈沒啥代誌〉，表示積極樂觀才是生存法則。(混血兒娛樂提供)

嘻哈團體臭屁嬰仔推出新作〈沒啥代誌〉，他們在疫情期間零商演，但順利拿到文化部補助，將創作歌曲陸續完成預計明年3月跟大家見面。團員歐吉虎5月體重到達巔峰100公斤，後來靠運動和節制飲食瘦下來，現在81公斤。歐吉虎說：「瘦下來的好處很多，例如接業配影片要有女生的角色就自己上場，一方面也省預算，結果大家都說意外的正，但我當下有點不能接受，我這麽帥的人怎麼會長得這麼像女生。」

不少紛絲希望歐吉虎以女裝推出音樂作品？歐吉虎笑回：「芙芙（歐吉虎女生裝扮的名字）在家花我賺的錢就好，先不要讓他出來外面辛苦賺錢。自己不太能接受音樂人身份變女生，可能我太直男了。不像汪東城和辰亦儒他們是正港的美男子他們的女裝絕對比我還美和自己飾演粗獷樸實的美女類型不一樣。

團員立勝說，疫情期間思考人生，除了創作音樂之外，頂了間牛肉麵店當副業小本經營在疫情趨緩的後期才開幕，所以還是都有人潮，希望大家多多來光顧。宜蘭夜市小開屁辰說，夜市受到疫情影響好幾個月都沒有人，但老話一句「沒啥代誌沒米就煮番薯湯」，也多了很多時間陪家人，感情增溫。

臭屁嬰仔有感年近30的年紀肩上負擔更重的責任，創作風格不再是放蕩不羈、豪車美女的極樂生活。〈沒啥代誌〉MV用美式漫畫風格呈現三人形象，歐吉虎說：「這首歌是從一個古早味划酒拳延伸出來的題材創作，正確名稱叫做老鷹拳。這個划酒拳的詞彙非常直白比如『不小心踩到屎又被鳥仔滴到屎』的歌詞形容實在太帶賽，被黃金上下夾攻的慘狀。不管今天好不好，明天太陽還是會升起，所以想做什麼就去做，只要在這世上還有一口氣，不管什麼不好的事情發生，總會有過去的時候，保持積極和樂觀才是生存唯一法則。」