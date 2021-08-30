高端疫苗臨床試驗爆出受試者同意書上排除19類對象，但衛福部僅公告懷孕婦女等2項，遭學者質疑未明確告知就開打，恐損及民眾知情權。衛福部長陳時中今天承諾公開，會以上網公開的形式進行，並不會公告在仿單上。

陳時中表示，每一個臨床試驗，從臨床前到臨床試驗都有根據一定法規，國際也都有法規，大家也都是這樣遵從，然而外界在這一點有些被扭住，因為「實驗被排除對象，並不代表是禁忌症」，實驗時為讓人體試驗結果清楚，受其他干擾越少，這樣的結果能比較有個公正的評判，可做公正的審查，因此實驗對象的排除，不代表這些人不能打。

陳時中強調，排除19類對象只是為實驗公平性，讓審查時可以更具解讀性，因此本來就會排除一些類別，其他像AZ、莫德納、BNT也都一樣，臨床試驗設計也有排除特定對象。

陳時中說，這十九類的排除對象不外乎B肝、C肝患者、免疫不全者等，這部分若要公布沒問題，但不會以仿單的形式，但會確保民眾上網能夠看的到。他也強調，這19類對象並不代表接種時的禁忌症，或是不能接種的對象。