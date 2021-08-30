《澳門特別行政區公報》8月30日刊登行政長官批示，自明年1月1日起，禁止進口及轉運不可降解塑膠製的一次性餐飲吸管及一次性攪拌棒至澳門。

根據中新網引述澳門環境保護局表示，經綜合分析澳門實際情況及參考其他地區經驗，澳門特區政府根據《對外貿易法》的有關規定，通過第122／2021號行政長官批示，禁止不可分解一次性塑膠餐飲吸管及飲料攪拌棒的進口、轉運至澳門。

澳門特區政府近年逐步推動「減塑」，其中《限制提供塑膠袋》法律於2019年11月18日生效，規定除少數特定商品和購物場所外，所有零售行為中不得免費提供塑膠袋，違者每個塑膠袋罰款1000澳門元；2020年1月1日起，通過行政長官批示，禁止進口及轉運一次性發泡膠餐具（包括餐盒、碗、杯、碟）至澳門。

澳門新口岸咖啡茶店負責人表示，在此項禁令生效之後，會將塑膠制的吸管及攪拌棒換成紙制的，為「限塑令」出一份力，支持配合澳門政府的環保工作。