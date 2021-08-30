韓國近期疫情升溫，29日新增1487例確診感染新型冠狀病毒，當局也加快疫苗接種速度，若以目前接種狀況計算，至少接種一劑疫苗的國民比例可望在中秋連假前達到7成。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增1487 例，累計破25萬例，2284例病歿。

新增病例包括1426例社區感染及61例境外感染移入，社區感染病例約63.2%位於首都圈，非首都圈以大邱83例為最大宗。

為避免疫情在9月21日中秋節連假期間再次擴散，當局正在研擬特別防疫方案，外界原預期會在8月31日大眾交通預售票開賣前公布，但當局29日表示仍須觀察接下來一週疫情變化，決定於9月3日公布方案。

不過，以目前接種狀況來看，若疫苗皆如預期供貨，首劑接種率可望在連假前達到韓國總人口7成。截至今天凌晨零時，首劑接種率已達到55.8%，距7成目標約700萬人；完成所有疫苗接種人數則達28.5%。

韓國聯合新聞通訊社報導，療養機構、醫療院所、感染高風險場所從業人員、軍人、高齡者等優先接種者的接種率約在8到9成，50至59歲一般成人首劑接種率約84.5%。

之前開放預約的18到49歲一般成人截至29日的預約率達到7成，26日開始接種至28日3天內約有51萬人完成首劑疫苗接種。

對於先前兩次延後供貨日期的莫德納（Moderna）疫苗，韓國政府在派員訪美溝通後，今天也發表雙方議定的後續供貨計畫，預計9月5日前可收到600萬劑疫苗。（編輯：郭中翰）1100830