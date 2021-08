【顯微鏡下可觀察約20奈米的物體】

科學家發現超詳細的3D圖像可以顯示被COVID-19病毒感染的呼吸細胞變異情形,這為如何形成感染以及醫生如何對抗新型冠狀病毒提供了新的線索以及想法。

為了能看到細胞和外表的微小結構,荷蘭烏特勒支大學的科學家為此迅速做出一些能改進顯微鏡技術的能力。根據該研究在網上的分享內容可發現,科學家們已經能夠在顯微鏡下觀察約20奈米寬的物體,這是以前顯微鏡技術的10倍,這也使100奈米寬的新型冠狀病毒變得清晰可見。

【用螢光染料對細胞進行染色】

荷蘭烏特勒支大學的研究人員從一些健康的志願者鼻子中培養一些細胞,並讓這些細胞感染冠狀病毒,接著他們用螢光染料對細胞進行染色,這些螢光染料與脂肪膜(影片中藍色部分)、蛋白質(影片中紅色部分)和冠狀病毒的蛋白(影片0:17開始出現的紫色部分)結合。

Amazing 3D images show the coronavirus infecting cells in our airways

【病毒逃逸機制】

接下來,這些細胞被酶切割並嵌入凝膠中,當水加入凝膠時,它會膨脹,擴大嵌入的結構,這項技術(稱為膨脹顯微鏡)是由其他研究小組開發的,但這次研究的研究人員對其又進一步的改造,也就是用他們所升級的顯微鏡,這使研究人員能夠在每個維度上將樣品放大十倍左右。

這些圖像顯示了新型冠狀病毒在增殖過程中改變或是受感染細胞變形的多種方式,《新科學家》(New Scientist)製作的一段分解研究影片中就強調了這一點。

科學家們發現,在感染宿主細胞並盡可能地無限制繁殖後,新型冠狀病毒會用刺突蛋白從細胞表面被稱為微絨毛的微小絲中自動向外挖掘,瞭解這種病毒逃逸機制可能有助於科學家開發出更有效的藥物或治療方法,當然這項研究目前都還在實驗階段,但隨著人類還在持續與這場病毒大流行作抗爭時,科學家的一點新發現或許有機會成為更快速治療病毒的方法。

圖片來源:IMAGE BY UTRECHT UNIVERSITY

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021AUG 20).STUNNING 3D IMAGES SHOW HOW THE CORONAVIRUS INFECTS OUR CELLS. Futurism