33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，結束2年多的短命婚姻，雙方將共同撫養2歲兒子「想想」長大，趙麗穎今（30日）就被陸媒直擊，她帶著兒子逛商場，趙麗穎噴母愛帶想想搭手扶梯、陪兒子玩耍，母子互動超有愛，雖然趙麗穎低調戴鴨舌帽和黑色口罩，但她開心神情仍舊藏也藏不住。

趙麗穎恢復單身後，雖然她把重心全放在工作上，不過當媽的趙麗穎仍無時無刻都想著兒子，趙麗穎今天就被陸媒直擊，她帶著兒子逛商場，趙麗穎低調戴白色鴨舌帽和黑色口罩，身穿白色上衣、牛仔褲，穿搭輕鬆又有型，趙麗穎全程緊盯著兒子、牽想想的小手搭手扶梯，全程都親自照顧兒子。

趙麗穎接著帶想想到商場頂樓的花園，她噴母愛蹲下哄兒、陪孩子玩耍，並教想想比手勢，儘管趙麗穎的臉被帽子和口罩遮住，但仍藏不住她開心的神情，母子互動親密、超有愛，而母子結束逛街行程後，趙麗穎事後則把兒子送回馮紹峰家，結束短暫的母子時光。

白帽長髮女哄男孩竟是野生趙麗穎。(圖/微博)

趙麗穎雖然貴為戲劇女神，不過在兒子面前，她則是一位盡心盡責的母親，趙麗穎把握工作空檔，把時間都留給孩子。然而，儘管趙麗穎與馮紹峰無緣當夫妻，兩人私下仍會為了想想聯繫，趙麗穎和馮紹峰也在離婚聲明中強調，彼此仍是孩子的父母，兩人會扛起責任，共同撫養並陪伴小孩長大。