新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，每年暑假舉辦的「新瓦屋板凳電影院」，都吸引滿場人潮在露天看電影，在疫情降級後，文化局決定採取防疫措施到9月舉辦，並有相關活動歡慶「新瓦屋板凳電影院」16週年！

文化局指出，新瓦屋板凳電影院將在9月4日和11日兩個週未晚上7時，放映年初人氣電影《哥吉拉大戰金剛》及席捲全球票房的《冰雪奇緣2》，並會採取相關防疫措施，每場限制500人進入大禾埕欣賞戶外電影。

今年板凳電影節進入第16年，文化局年特別規畫系列活動，「禾埕舞台秀」邀請盛保羅魔幻劇團、客語R＆B創作才子蕭迦勒及Mr.One Cajon樂團帶來歡樂互動時光，新瓦屋特色店家則有「復古市集趴」大玩創意。

民眾可以用50元銅板價，在「童玩體驗坊」親自動手做古早味玩具，還有「帶板凳換好康」、「填問卷送好禮」、「客話大聲講」、「行動書車」等多項限量兌換／抽獎活動，。

文化局指出，民眾最期盼的「新瓦屋限量紀念板凳抽抽樂」，預計9月11日晚上8點45分壓軸登場，現場將抽出100位幸運得主，民眾只要連續兩週來現場看電影，並且填寫線上問卷，就有機會成為幸運兒。

另外，為延續板凳電影院效益，10月起首次推出《Wemen‧我們》主題電影展，相關活動將辦理5場次，讓民眾學習及接納多元議題。。活動詳情請至FB粉絲專頁「新竹縣政府文化局-竹縣go藝思」、「新瓦屋板凳電影院」及新竹縣政府文化局官網查詢。