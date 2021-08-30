台股今延續上周跌深反彈，人氣指標航運類股雖然收盤由紅翻黑，但跌幅不重，且四維航(5608)、裕民(2606)等仍收紅；千金高價股今天發揮凝聚信心效果，除了大立光(3008)之外，均收紅盤，祥碩(5269)更一度亮燈漲停，祥碩代表的IC設計類股今天表現也可圈可點；金融股由國泰金(2882)和台新金(2887)領漲。台股今收盤成功站回季線，以17396.52點收盤，上漲186.59點。

分析師認為，5月初本土疫情爆發前，台股來到17700點，但在急殺2600點後，台股反彈創18000點新高，目前台股在型態上有以上兩道大關要超越。今天台股站回17300點短線關卡，下一個要挑戰是17700點大關；在技術面上，今天高價股不失溫，IC設計點火，引領大盤站回季，盤勢轉強，有利續攻。

中美兩大經濟體方面，本周市場聚焦9月1日美國公布的8月份製造業PMI、中國財新採購經理人指數以及9月3日美國公布非農就業數據。在製造業PMI部分，美國製造業PMI在3月達到高點64.7後，逐月下滑，至上月為59.5，數據仍在高檔，尚可接受，但趨勢已屬下滑，比較重要的是中國財新製造業數據7月已下滑至50.3榮枯界線邊緣，若再下跌，則將引發市場疑慮。

由於外資上周在台股集中市場轉為買超230.19億元，且今天盤面的千金高價股回溫，均有利於市場信心回籠，電子股中，IC設計矽力-KY(6415)，祥碩(5269)、倚強科(3219)、創惟(6104)等再大漲逾半根停板，也讓盤面嗅出主流股的氣息！