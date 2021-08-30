神腦(2450)今(30)日辦法人說明會，神腦上半年營運回溫，每股獲利為1.02元，創下近三年新高，展望下半年，財務長廖健淇表示，隨著疫情趨緩，下半年營收會比上半年好，且看好後續蘋果iPhone開賣將帶動手機銷售。

神腦第二季營收66.16億元，季減少12.3%、年增加11.55%，單季稅後純益為1.08億元，季減少29.87%、年增加74.54%，單季每股獲利為0.42元，單季毛利率落在11.85%，季增加約1個百分點、年增加0.01個百分點。

神腦累計上半年營收為141.6億元，年增加11.86%，稅後純益2.62億元，年增加72.34%，每股獲利為1.02元，創下近三年新高。

廖健淇表示，上半年台灣疫情嚴峻，下半年隨著8月的陸續解封好轉，看好下半年營收會比上半年好，他強調，目前現神腦金流穩定，沒有負債。

手機銷售部分，廖健淇表示，今年上半年較去年同期成長7%，主要是神腦上半年的成長分散於各品項，包括通訊、家電成長等都有受到疫情帶動，其中平板、NB銷售更是成長達20~30%，後續將有新蘋果iPhone推出，預計將造成轟動，預計下半年手機銷售會比上半年好。另外，5G門號代銷6、7月因為疫情來客數比較少，現在來客數已經越來越明顯 。

除手機事業外，廖健淇表示，新事業也穩健成長，目前神腦在零售、經銷以及新事業都同步成長，保健產品也持續成長。