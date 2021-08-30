財團法人台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會的「佛祖請吃飯」弱勢歲末圍爐活動因疫情停辦，但基金會創辦人洛本天津仁波憐惜經濟不景氣社福團體募款困難，弱勢家庭生計也受影響，除將活動經費改以現金或物資，捐贈給台南市政府實物愛心銀行外，還增加對脊髓損傷弱勢家庭的關懷，透過社會局的媒合，每月捐贈100份的「脊髓受傷護理包」，減輕他們的經濟負擔。

蔣揚基金會每年歲末均舉辦「佛祖請吃飯」活動，邀各界愛心人士出錢出力，共同宴請街友、身障等弱勢民眾，除團圓吃好料及贈送街友物資、紅包外，活動經費扣除餐費後的剩餘款，也開放台南市的弱勢團體申請補助，共享社會愛心資源。此外，蔣揚基金會還與社會局合作，於去年8月捐贈170萬元物資給市府社會局實物愛心銀行，與市府攜手照顧弱勢家庭。

洛本天津仁波切表示，近年脊髓損傷有年輕化的趨勢，很多人都是車禍或職災造成損傷，大多數為輪椅族，有些傷友連上下床的挪動都很困難，經濟陷入困境，除需面對漫長醫療及復健之路，還增加護理用品的支出負擔，對部分弱勢家庭來說更是雪上加霜。今年佛祖請吃飯因防疫停辦，除持續捐贈給實物愛心銀行100萬元外，還將增加對脊髓受傷者的關懷，由社會局媒合捐贈100份脊髓受傷護理包。

洛本天津仁波切指出，護理包內有尿褲、看護墊、酒精消毒液、溼紙巾及營養品等用品，每包市價約3000元，由社會局事先調查脊髓損傷者所需的護理用品再個別化備製，初期規畫每月送1次，將委託社工送達，未來計畫長期資助並逐年增加份數，希望減輕他們的經濟負擔。

蔣揚基金會也在會館舉辦「脊髓受傷護理包志工日」，邀請志工協助整理護理包，很多都是全家一起參與，也有父母帶著孩子來當一日志工，齊心為扶助弱勢公益盡一份心力。