台南市長黃偉哲（米黃夾克者）視察仁德生命紀念園區。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

仁德生命紀念園區採樹葬方式，園區內美化的綠道。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市2014年在大內區啟用首座樹葬區受好評，申請案逐年增加，原地闢建2期，仍有民眾反應需求，台南市在仁德區中洲示範公墓再打造第2座環保葬專區，大片綠地可供2萬5000個樹葬需求，已有110多人申請。

台南市2014年大內樹葬專區啟用，每案費用僅3000元（不含火化費用），受到好評，申請人數逐年增加，去年共申請902案，今年至今已申請599案，，7年來累計申請已達4000多案，因應需求，大內區擴大闢建2期，目前可提供8000案使用。

因都會區也有不少環保葬需求，台南市6月在仁德中洲示範公墓設立「仁德生命紀念園區」，占地0.7公頃，今年6月底啟用，是台南市繼大內區之後設立，首座設在都會區內的樹葬專區。

全區以「落葉歸根」概念設計，園區內美化有綠地步道，追思台，可供民眾獻花並將書信掛在追思亭上，免除過去殯葬文化未具刻板印象，保留莊嚴氛圍。

根據以往經驗，發現樹葬後的骨灰因土壤因素，融解速度慢，已宣導喪家勿裝袋再埋入，直接將骨灰倒入土壤，加速分解。

台南市長黃偉哲表示，民眾對生老病死過程逐漸認同環保概念，讓骨灰跟泥土、大自然能夠混在一起，一面代表永世追思，一面代表著不帶給後世、後代子孫的困擾，他稱讚仁德的樹葬專區非常具有人文與環保概念的殯葬園區，官田區也有意願加入規畫。