【人工智能植入人體】

人工智能AI在未來或許能從根本上來改變醫學和醫療保健系統,在機器學習的幫助下,可以分析心電圖、腦電圖或X光圖像等病患的診斷數據,再根據數據的細微變化在早期就發現疾病,不過要將人工智能植入人體仍然是一項重大技術挑戰。德勒斯登工業大學光電系主任以及科學家們首次成功開發了一種生物兼容的可植入人工智能平台,該平台可以立即對心跳等生物信號中的健康進行分類,它可以在沒有醫療監督的情況下檢測到人體的身體變化,這項研究結果被發表在《科學進展》雜誌上。

【聚合物纖維的隨機排列】

在這項工作中,由Karl Leo教授、Dr. Hans Kleemann和Matteo Cucchi領導的研究小組展示了一種生物兼容AI芯片的健康疾病生物訊息分類的方法,他們使用了聚合物纖維網絡,其結構類似於人類大腦,並實現了計算神經形態AI的原理,該聚合物纖維的隨機排列形成了所謂的「循環網絡」,這使得它能夠處理數據,類似於人類大腦的運作,在研究試驗中,人工智能能夠區分健康的心跳和三種常見的心律失常,準確率為88%,在這個過程中,聚合物網絡比起心臟起搏器消耗的能量更少,可植入人工智能系統的潛在應用則是多方面的,例如,它們可以用於監測心律失常或術後併發症,並通過手機向醫生及患者報告,實現快速的醫療救助。

【21世紀初最被看重的一環】

近年來數位科技正逐步與醫療緊密結合,試圖將人工智能的發展應用在醫療上,在21世紀初當中是最被看重的一環,且經過過去多年的應用測試下,如何透過人工智能讓醫療變得更安全、錯誤更少、更精準,又能在最短時間內處理並解決病人的資訊都被納入考量,而這些方法都會讓醫療效果更快、費用更低廉,是所有醫療領域最迫切得到的理想目標。

圖片來源:scitechvista

資料來源:Technische Universität Dresden(2021August 20).Using artificial intelligence for early detection and treatment of illnesses. Sciencedaily