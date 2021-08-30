警方查獲高市老牌飯店收買人頭後，以假的入住紀錄詐領交通部觀光局的秋冬旅遊補助費54萬多元。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市南部打擊犯罪中心偵五隊警方30日宣布破獲飯店詐領交通部觀光局國旅秋冬補助案，高市1間擁有30年歷史的老牌飯店，利用交通部在2019年9月期間推出補助期間，收買假人頭，並和遊覽車業者勾結將團客改為個人自由行，以542筆造假的入住紀錄，詐領54萬補助費，警方逮獲潘姓女主管等48人，訊後依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

高雄地檢署日前接獲情資，指高雄市區1間擁有30年歷史的飯店，涉嫌詐領交通部觀光局秋冬補助款情資，於是發交刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊偵辦。

警方追查後，發現該間飯店利用交通部觀光局及高雄市政府於2019年9月1日至2020年1月31日間，為振興國內旅遊，辦理「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，該間飯店47歲的潘姓女主管見有機可趁又可衝業績，於是指示旗下員工蒐集親友身分證件，或者和遊覽車業者勾結，將以「團客」名義入住的旅客，改以「個人自由行」名義，在飯店登錄不實的住宿紀錄，再向觀光局請領補助款。

警方於27日執行搜索，先後拘提、傳喚潘女等48人，調查發現共有潘女等人共偽造542筆入住紀錄，每1人可申請1000元補助，4個月活動期間共計詐領54萬秋冬旅遊補助款，每名人頭事後還可向飯店分得現金200元及夜市券1份的酬勞。

涉案的潘女等48人訊後被警方依詐欺罪及偽造文書罪嫌移送偵辦，潘女因在整起案件中扮演關鍵角色，訊後被裁定收押禁見。