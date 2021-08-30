前UFC次中量級冠軍伍德利(右)在記者會與傑克保羅握手。（達志影像）

YouTube網紅傑克保羅(Jake Paul)成功在擂台中擊敗伍德利(Tyron Woodley)，雖然伍德利原本不是拳擊手，他畢竟曾經是綜合格鬥的UFC次中量級冠軍，打不贏傑克保羅令人意外。傑克保羅以有分歧的判定獲勝，將自己的職業拳擊戰績推進到4勝0敗。

傑克保羅一開賽稍稍佔據優勢。伍德利在第4回合擊中第一發重拳，第5回合又有一次組合拳擊中傑克保羅頭部，然後第6回合伍德利開始顯現疲態，沒能擋住傑克保羅掠奪式的打法，連續3回合失去不少分數。最後8回合打完，3個裁判比數為77-75、78-74、75-77，傑克保羅險勝。

今年39歲的伍德利生涯最後4場UFC比賽都是敗仗，包括今年3月第一回合就中了鎖技投降。伍德利在2016至2019年保持了3年UFC次中量級冠軍，他近年衰退很快，已經不比全盛時期。

另外一位前綜合格鬥冠軍，36歲的阿斯克蘭(Ben Askren)今年4月慘遭傑克保羅KO，而且是第一回合就躺了。拳擊與綜合格鬥之間素來旗幟鮮明，阿斯克蘭在拳擊場上遭擊敗，就有人罵他是「格鬥界之恥」。

即使在拳擊業界也沒有多少人支持傑克保羅，因為他把拳擊擂台變成自己的直播場子，藉著網路鐵粉大賺鈔票（他的IG有1700萬追隨者），讓一些職業拳手很看不慣。一般而言，職業拳手生涯前期打個15或20連勝才能獲得這種關注度，傑克保羅被他們認為是在敗壞拳擊的名聲與職業生態。