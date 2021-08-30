受疫情影響，南高雄家扶中心的今年7、8月所得善款只有去年同期的一半，家扶中心呼籲民眾踴躍捐款。家扶中心幫助的少年小昱，今年學測成績可以上台大、政大等5所國立大學，他感謝善心人在過去11年來的幫助。

南高雄家扶中心30日說，新冠肺炎疫情衝擊下的遠距教學，對孩子學習帶來許多挑戰，而讓原本弱勢的扶助家庭處境更顯辛苦。對於經濟弱勢家庭的孩子而言，無疑是雪上加霜！

疫情期間，家扶基金會為避免家扶兒因數位學習落差，導致數位中輟問題，對外募集資源，補足數位設備缺口，雖疫情逐漸趨緩，但各行各業受到嚴重影響，也影響弱勢家庭家長工作及孩子工讀機會，暑假後面對開學龐大開銷，令受助家庭憂心不已。

南高雄家扶中心目前扶助約1200戶弱勢家庭，每學期辦理獎助學金頒獎典禮以鼓勵努力向學的孩子。今年9月4日，該中心將於衛武營國家藝術文化中心舉辦「希望工程、快樂助學」獎助學金頒獎典禮，邀請84名家扶兒代表出席，此次將發放180萬元，當作394名國中小、高中、大學、研究所之家扶兒新學期的學費。

對於疫情影響捐款，南家扶中心表示，今年7、8月的善款比去年同期減少46％，也就是說，少了約兩百萬元新台幣，希望民眾踴躍捐款，幫助有志向學的孩子們。

受幫助的青年小昱說，他感謝過去幫助自己的善心人士，緩解低薪母親的壓力，他也期許未來自己能幫助有需要的弱勢家庭。小昱將選擇台灣大學社工系就讀，他希望透過自己的生命經驗鼓舞其他處在困境中的人。