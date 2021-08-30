大陸演藝圈近期風波不斷，鄭爽、吳亦凡、張哲瀚和趙薇等流量藝人都因負面新聞被封殺除名，讓陸政府決心要整頓娛樂圈，央視更是撂狠話：「先除掉那些不守藝德的亂草」。最近微博瘋傳一張限制外籍明星的名單流出，裏頭竟有台灣男星潘瑋柏（美國籍）、王力宏（美國籍）及趙又廷（加拿大籍），但尚未獲得官方證實。

標題為「廣電總局出台限籍令，開始限制外籍明星」的名單最近在陸網廣傳，強調擁有外籍身分的明星將很難再站上大陸的舞台賺錢，被點名的藝人共有9位，包括韋唯一（德國國籍）、孫燕姿（新加坡籍）、劉亦菲（美國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、張鐵林（英國籍）、李連杰（新加坡籍），連台灣男星潘瑋柏（美國籍）、王力宏（美國籍）、趙又廷（加拿大籍）都上榜，疑似被列為下一波整頓的對象，這讓不少大陸網友拍手叫好，紛紛留言：「沒毛病！不是大陸人別撈大陸錢」、「為什麼加入其他國籍？主觀原因不愛國吧」、「早該如此」、「封殺」但也有人持相反意見，「雖然覺得這樣也是挺好的，但是劉亦菲捨不得啊」、「孫燕姿本來就不是大陸人啊，是新加坡人，她為什麼會被限制？那麼非陸籍都會被限制嗎？」、「假的吧」。

陸網瘋傳9藝人的限制令。（圖／微博）

不過，《中時新聞網》實際到大陸廣電局官方網站查詢，並沒有看到此消息被刊登，近期相關的公告僅有嚴懲鄭爽偷逃稅案件。