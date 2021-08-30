金酒公司推出以「麟洋配」、「台灣／金門之光」為主題的陳年高粱紀念酒，楊鎮浯縣長今天邀請李洋、王齊麟出席抽籤活動，一起啟動電腦亂數抽出3萬6000盒幸運買主，希望讓鄉親分享奧運金牌的榮耀，同時也為疫情期間苦悶的經濟、環境注入1個活潑的元素，帶來金門產業景氣復甦的新活力。

李洋、王齊麟應邀出席「麟洋配紀念酒」抽籤活動。（李金生攝）

楊鎮浯表示，除這款廣受台金消費者矚目，詢問度超高的陳年紀念酒外，金酒也會陸續推出普飲酒，以及主打李洋16年球齡，搭配16年酒齡的「雙打」主題酒。金酒也會提撥部分來回饋選手，以及培植基層體育發展之用，期待未來有更多優秀的選手為國爭光。

「麟洋紀念酒」的陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒價購新台幣3600元。（李金生攝）

金酒電腦亂碼抽出3萬6000盒「麟洋紀念酒」的幸運買主。（李金生攝）

李洋及王齊麟勇奪金牌後激動說出「我金門人我驕傲」、「我台灣人我驕傲」，金酒公司推出的首批「麟洋紀念酒」抽籤資格特別放寬，只要在東京奧運官方認定的結束日期，即2021年8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就有機會中籤。

李洋、王齊麟致贈金酒簽名羽球拍，由董事長黃怡凱代表接受。（李金生攝）

李洋、王齊麟的簽名酒將在金酒貴賓室永久典藏。（李金生攝）

這次符合抽籤資格者有12萬2069人，李洋、王齊麟與楊鎮浯一起啟動抽籤鈕，電腦亂碼抽出3萬6000盒「麟洋紀念酒」的幸運買主。這款紀念酒的陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒價購新台幣3600元。

李洋、王齊麟的家人和全縣5鄉鎮首長一起見證抽籤活動。（李金生攝）

縣府和金酒期待「麟洋配紀念酒」帶來景氣復甦的新活力。（李金生攝）

中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢，另也會由各村里長發送中籤通知單，相關問題可撥打金酒公司服務專線0800-033-823或082-325628轉86335、86336洽詢。

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